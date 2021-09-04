قائد الأركان الموريتاني يزور السعودية

أعلن الجيش الموريتاني أن قائد الأركان الفريق محمد بمب مكت توجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السعودي.

وأكد الجيش الموريتاني في بيان اليوم السبت، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين الشقيقين.

وأضاف أن قائد الأركان يرافقه- خلال الزيارة- وفد عسكري يضم اللواء محمد فال تقي الله الرايس مدير العتاد، واللواء البحري أحمد السيد بنعوف قائد المكتب الثالث، والعقيد حمود محمد حمادي مدير ديوان قائد الأركان العامة للجيوش، والعقيد سيدي محمد ولد حمادي مدير مدرسة الأركان، والعقيد محمد المصطفى السخاوي مستشار قائد الأركان العامة للجيوش.

وعلي صعيد آخر.. أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وأفاد التحالف العربي في بيان مساء اليوم، بأن قواته تتابع نشاط الحوثيين بإطلاق المسيرات المفخخة وتتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين، حسب قناة "العربية".

وأكد التحالف العربي: "التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وفي سياق آخر.. أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 545 ألفًا و123 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 533 ألفًا و843 حالة.

وسجَّلت السعودية 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.572 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 2.708 حالة، من بينها 750 حالات حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 37.740.661 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.