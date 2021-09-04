السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف 4 أمراض تصيب العجول وتتسبب في نفوقها

عجول
عجول

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية 4 أمراض تصيب العجول وتتسبب في نفوقها وتتمثل في:

1- الحساسية

تتعرض بعض الماشية للإصابة بحساسية نتيجة تناول بعض مكونات العلف تؤدي للحساسية عنده وأهم أعراضها المخاط من الأنف وهو سائل شفاف بدون رائحة , وتعالج الحساسية الشديدة بمضادات الهيستامين بجانب المطهرات والفيتامينات وفضل العجل عن باقي الماشية كما يوصى بتحديد نوع المادة المسببة للحساسية داخل العلف لتجنب وضعها بالعليقة .

2- أمراض الجهاز التنفسي

يصاب بعض العجول بسيلان الأنف في مواسم البرد خاصة في فصلى الشتاء والربيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ وايضا يصاب العجول في الصيف نتيجة نقص الفيتامينات وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بجانب نقص المناعة , ويعتبر أشهر الأمراض التي تصيب العجول هو الالتهاب الرئوي للشعب العوائية والقصبة وعدم علاجها يؤدي إلى أمراض مزمنة وحادة في الرئة والقلب .

3- أمراض معدية

تنقل العدوى لرئتي العجول وتتمثل في الأنفلونزا والرشح والأمراض المماثلة حيث يصاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بالأغشية المخاطية بينما يصاب الجزء السفلي بالبكتيريا والفطريات .

ويمكن أن يصاب الحيوان بمرض السل الذي أعراضه تظهر في الاكتئاب وعدم قدرته على تناول العليقة والسعال وسيلان الأنف وذلك نتيجة سوء التغذية ورطوبة مكان التربية في الظل ويجب معالجته بالمضادات الحيوية .

4- أخطاء في التربية

يلاحظ على العجل سيلان أنفه وذلك من الممكن بسبب قلة المشي وضوء الشمس والرطوبة وانخفاض درجات الحرارة مما يؤدي إلى ضعف التغذية والمناعة بسبب نقص الفيتامينات والبروتينات في جسم الحيوان بالإضافة إلى سوء تطهير وتنظيف الحظيرة

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات تكثيف الرعاية لحماية الماشية للمربين

الزراعة تكشف 4امراض تصيب العجول وتتسبب

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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