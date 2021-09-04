السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 45 ألف «شيشة» وغلق 25 ألف محل مخالف للإجراءات الوقائية

مصادرة 45 ألف «شيشة»
مصادرة 45 ألف «شيشة»

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مكثفة، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بارتداء الكمامات الواقية، والمحال التجارية بمواعيد الغلق، التي حددتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 30021 قضية تموينية متنوعة، غلق 25741 محل مخالف لقرار الغلق، ضبط 7356 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 45448 أرجيلة «شيشة». 

 

كما تم ضبط 307253 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 305894 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

 

جدير بالذكر، أن جهود الأجهزة الأمنية، قد أسفرت خلال شهر، عن ضبط 6637 قضية فى مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 9 مليارات و199 مليونًا و667 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 23 مليون و372 ألفًا و512 جنيه. 

 

كما تم ضبط 66 قضية، في مجال مكافحة جرائم «اتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تعامل فى النقد الأجنبى، سوق مال، اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، بطاقات إئتمان، احتيال مصرفى، استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 388 مليونًا و732 ألف جنيهًا.

وزارة الداخلية حملات مكثفة إرتداء الكمامات الواقية قضية تموينية نتشار فيروس كورونا شيشة

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وائل لطفي

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