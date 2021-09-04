لماذا تصاب النساء بالزهايمر أكثر من الرجال؟

يعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض التي أصبحت تهدد كثيرين بجميع الأعمار، فالاعتقاد السائد هو أن الزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن فقط.

ومؤخرًا ركزت بعض الأبحاث على السبب وراء إصابة النساء بمرض الزهايمر أكثر من الرجال، ففي التقرير التالي يجيب الأطباء بموقع «health central» الطبي على هذا السؤال.

وعندما يتعلق الأمر بمرض الزهايمر، فإن معدلات النساء في العالم أعلى بكثير من الرجال، حيث يقدر مرض عدد المصابين من النساء أكثر من 60%.

وعلى الرغم من أن الحكمة التقليدية قد تقول أن هذه المعدلات المرتفعة ترجع إلى أن النساء يعشن أطول من الرجال، إلا أن أحدث الأبحاث تشير إلى أن هناك الكثير من الأسباب.

«أسباب إصابة النساء بالزهايمر أكثر من الرجال»

ينتشر مرض الزهايمر بشكل أسرع عند النساء، حيث أشار باحثون من المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" إلى أن البروتينات لمرض الزهايمر تتشابك بشكل أكبر من لويحات دماغ النساء أكثر من الرجال، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الدماغ بشكل يتعذر إصلاحه مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

ووجدت الدراسة أن النساء المصابات بضعف إدراكي لديهن شبكات أكثر تعقيدًا من بروتينات الزهايمر، كما أن الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة لدى النساء أقوى منه لدى الرجال، لذلك قد يكون من الأسهل انتشارها في جميع أجزاء مخ الأنثى.

تختلف عوامل الخطر الجينية عند الرجال عن النساء، فقد وصف الباحثون في جامعة "ميامي" علم الوراثة كمساهم في الاختلافات في المخاطر وتطور المرض في كلا الجنسين.

«عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر»

مرض الزهايمر هو مرض تنكسي يحدث عندما تتلف الخلايا العصبية المشاركة في التفكير والتعلم والذاكرة، حيث يعد من أكثر الأمراض التي تتسبب في تلف الأعصاب في المخ.

ويمتلك دماغ شخص بالغ سليم ما يقرب من 100 مليار خلية عصبية، ففي معظم الحالات يتطور مرض الزهايمر بسبب عوامل الخطر المتعددة التي تشمل العمر فمعظم الأشخاص الذين يصابون به تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى التاريخ العائلي.