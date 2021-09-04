السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام عرض أوبريت «حكاوى القناة» بفرع ثقافة الإسماعيلية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أوبريت "حكاوي القناة" بحضور رئيس الإقليم، ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع الثقافة بالإسماعيلية، بالإضافة لعدد كبير من جمهور وشعب الإسماعيلية، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

58eaba24-ec38-4237-b7a2-8f31ed7d3ecf
صورة من الفعالية

أوبريت "حكاوى القناة"، صورة شعرية غنائية استعراضية، يمشاركة به أكثر من 70 فنان وفنانة، تأليف الأشعار والأغاني فتحي نجم، تدريب استعراضات مصطفى محمود، ومحمد علي، الأداء الشعري مريم مرسي، مارتينا ممدوح، شيماء صالح، دعاء رافت، وقام بدور الراوي محمود نوح، إضاءة ناصر العدوي، صوت حاتم فريد، ميديا أحمد علي، مساعدو الإخراج عبد السلام ابراهيم، محمد حسين، تصميم استعراضات الأطفال والفتيات الحسن دكروني، تصميم استعراض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية عمرو عجمي، موسيقي وإخراج ماهر كمال.

156d6270-9dde-43c6-ab07-cc4dc588d88c
صورة من الفعالية

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها – تاريخياً- وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلى:

d91e6391-7b12-42cb-bbd1-279c4ca44381
صورة من الفعالية

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم (6545) بإنشاء "الجامعة الشعبية" بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

130a937b-b317-4e13-981c-ecd49ee2ab98
صورة من الفعالية

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى "مؤسسة الثقافة الشعبية" على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت "مؤسسة الثقافة الشعبية" إلى "وزارة الثقافة والإرشاد القومي" وتغير اسمها إلى "جامعة الثقافة الحرة"، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.

احتفالات قصور الثقافة قناة السويس الجديدة أوبري حكاوي القناة فرع ثقافة الإسماعيلية ختام أوبريت حكاوي القناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

من الاعتراف بالاستقلال حتى التحالف.. مصر وقبرص 61 عاما «من الود»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

الحاصلة على جائزة المعلم العالمي تتحدث لـ«الدستور»: سعيدة بتشريف بلدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

فقدان صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح.. ومخاوف من اعتقال الاحتلال لهم

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية