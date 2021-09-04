ختام عرض أوبريت «حكاوى القناة» بفرع ثقافة الإسماعيلية

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أوبريت "حكاوي القناة" بحضور رئيس الإقليم، ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع الثقافة بالإسماعيلية، بالإضافة لعدد كبير من جمهور وشعب الإسماعيلية، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

صورة من الفعالية

أوبريت "حكاوى القناة"، صورة شعرية غنائية استعراضية، يمشاركة به أكثر من 70 فنان وفنانة، تأليف الأشعار والأغاني فتحي نجم، تدريب استعراضات مصطفى محمود، ومحمد علي، الأداء الشعري مريم مرسي، مارتينا ممدوح، شيماء صالح، دعاء رافت، وقام بدور الراوي محمود نوح، إضاءة ناصر العدوي، صوت حاتم فريد، ميديا أحمد علي، مساعدو الإخراج عبد السلام ابراهيم، محمد حسين، تصميم استعراضات الأطفال والفتيات الحسن دكروني، تصميم استعراض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية عمرو عجمي، موسيقي وإخراج ماهر كمال.

صورة من الفعالية

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها – تاريخياً- وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلى:

صورة من الفعالية

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم (6545) بإنشاء "الجامعة الشعبية" بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

صورة من الفعالية

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى "مؤسسة الثقافة الشعبية" على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت "مؤسسة الثقافة الشعبية" إلى "وزارة الثقافة والإرشاد القومي" وتغير اسمها إلى "جامعة الثقافة الحرة"، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.