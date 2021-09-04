السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب داخل محل للملابس الشهيرة ببورسعيد

حريق محلملابس ببورسعيد
حريق محلملابس ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة علي حريق بمحل ملابس جاهزة في شارع طرح البحر بنطاق حي الشرق، وذلك قبل انتقال النيران إلى المجمع التجاري بالكامل.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقوات بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، وذلك بعد دقائق من تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة علي ألسنة النيران، وإخماد الحريق.

وشبّت النيران في مخزن في الدور العلوي بالمحل التجاري «الصندلة»، وساعد تواجد أقمشة وملابس علي اشتعال النيران، وتمثلت الخسائر في المحل التجاري دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغ بالحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

حريق ملابس شارع سيطرة بورسعيد

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