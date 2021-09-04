مليون و470 ألف جنيه.. حصيلة إيرادات 5 أفلام مجتمعة أمس في دور العرض

يشهد الموسم السينمائي هذا الصيف زخما في الأفلام المعروضة بعد أن أفرجت شركات الإنتاج عن الأفلام السينمائية التي أجلت أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس خلال هذا الموسم عدد من الأفلام منها موسى، و200 جنيه، والعارف، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، ومش أنا.

فيلم موسى

حقق فيلم «موسى» 483 ألف جنيه فقط، أمس، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى

فيلم 200 جنيه

حقق أمس 429 جنيها وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

العارف

وحقق الفيلم 357 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق إيرادات بلغت 134 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

فيلم مش أنا

حقق فيلم «مش أنا» أمس، 68 ألف جنيه، وقبع في المركز الأخير وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

يشارك في بطولته، بجانب تامر حسني كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.