السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل خطر أثناء اختبائه في شقة بالإسكندرية

القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، اختباء أحد العناصر الإجرامية عاطل “مسجل خطر”، سبق إتهامه في 5 قضايا متنوعة، ومحكوم عليه بالحبس في قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لتأمين نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج.

سلاح نارى مواد مخدرة أمن الأسكندرية بندقية آلية البحث الجنائي حيازة سلاح قضية مخدرات أجهزة وزارة الداخلية

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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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