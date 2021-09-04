السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث الرئاسة: قمة مصرية - قبرصية لدعم التعاون في عدة مجالات

السيسي ونيكوس أناستاسيادس
السيسي ونيكوس أناستاسيادس

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم السبت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف أن اللجنة العليا الحكومية، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

كما أوضح السفير بسام راضي، أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين. 

وأشار إلى أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.

قمة مصرية - قبرصية الرئيس السيسي قبرص

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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