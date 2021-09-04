«لارى» يتحول لإعصار من الفئة الثانية

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن إعصار "لاري" اشتد ليتحول لإعصار من الفئة الثانية.

وأضاف المركز أنه من المتوقع المزيد من اشتداد الإعصار خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يصبح "لاري" إعصارا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المركز، ومقره ميامي إن "لاري" على بعد حوالي 1890 كيلومترا غربي جزر الرأس الأخضر، وهي بمحاذاة أقصى الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة، وتصحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وتُعتبر الأعاصير والعواصف ظاهرة متكرّرة في الولايات المتحدة. وحذّر العلماء من أنّ ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط يؤدّي إلى زيادة شدّة العواصف، خاصّة في المدن الساحليّة مثل نيويورك.



بدوره ندّد رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو بتغيّر المناخ وقال "هذه العاصفة يجب أن توقِظنا. إنّه تحدٍّ جديد مقارنة بالوقت الذي كنّا نربط فيه الفيضانات بالمناطق الساحليّة" فقط، في إشارة منه إلى إعصار ساندي في أكتوبر 2012.



وتوجّه بايدن في وقت سابق إلى مدينة نيو أورلينز الجمعة، لمعاينة الأضرار التي خلّفها الإعصار أيدا الذي ضرب سواحل خليج المكسيك قبل أن يتسبّب بعواصف وأمطار غزيرة أغرقت نيويورك.



وهذه هي الرحلة الأولى لبايدن خارج منطقة واشنطن منذ أزمة الإجلاء التي رافقت انسحاب القوّات الأميركيّة والغربيّة من أفغانستان، والتقى مسؤولين محلّيين ومن ولاية لويزيانا وتفقّد الأضرار بواسطة طائرة مروحيّة.

و في سياق متصل ، طالب مسؤولون أميركيّون بخوض معركة شرسة ضدّ التغيّر المناخي الذي يُشتبه في أنّه كان السبب وراء الفيضانات المدمّرة التي شهدتها الولايات المتحدة مساء الأربعاء.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات التي خلّفها الإعصار "أيدا" في منطقة نيويورك وضاحيتها إلى 47 شخصاً على الأقلّ الأربعاء والخميس، في إطار حدث "غير مسبوق" مرتبط بالطقس أرجعه المسؤولون إلى التغيّر المناخي.



وبعد ستّة وثلاثين ساعة على هذه الظاهرة الجوّية المفاجئة والتاريخيّة في نيويورك، وصل الرئيس جو بايدن إلى لويزيانا (جنوب)، أوّل ولاية ضربها إعصار أيدا الأحد.



وقال الرئيس خلال اجتماع مع مسؤولين محلّيين في لابلاس في لويزيانا التي زارها لبضع ساعات من أجل تقييم الأضرار، إنّ "الأمور تتغيّر بشكل جذري في مجال البيئة. لقد تجاوزنا بالفعل عتبات معيّنة".