السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع ب8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب فى كبائن كهرباء بالقليوبية

إحتراق كابينة الكهرباء
إحتراق كابينة الكهرباء

أنقذت العناية الإلهية منازل المواطنين والمصانع من كارثة حريق هائل فى كبائن وخطوط الكهرباء بسبب نشوب حريق فى تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مما أدى إلى احتراق عدد إثنان كابينة كهرباء دون وقوع  إصابات أو خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح.

 

تلقى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد نشوب حريق فى تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار شركة النشا والجلوكوز بشبرا الخيمة ما أدى إلى احتراق إثنان كابينة كهرباء بمحيط المنطقة التابعة بمسطرد.

 

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بشبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية ومسئولى قطاع الكهرباء وتم الدفع ب8 سيارات إطفاء واثنان سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق وطوارئ كهرباء بهتيم لفصل التيار الكهربائي عن منطقة مسطرد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والشركات والمصانع والورش المجاورة بذات المنطقة وفصل التيار الكهربائى عن المناطق السكنية والصناعية التى تخدمها كبائن الكهرباء المحترقة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الخطورة الداهمة.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة المعاينة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية حريق محافظة القليوبية الطريق الدائري قطاع الكهرباء خسائر بشرية نشوب حريق الممتلكات العامة والخاصة الخطورة الداهمة فصل التيار الكهربائي

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وائل لطفي

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