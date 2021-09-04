السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول كبير فى «طالبان» يبحث إعادة إعمار أفغانستان مع دبلوماسى باكستانى

أفغانستان
أفغانستان

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، إن نائب مدير المكتب السياسي للحركة شير محمد عباس ستانيكزاي بحث إعادة إعمار أفغانستان وملفات أخرى مع السفير الباكستاني في قطر.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال شاهين إن ستانيكزاي والوفد المرافق له التقوا مع سفير باكستان لدى قطر والوفد المرافق له، وناقش الجانبان الوضع الأفغاني الحالي والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين وإعادة إعمار أفغانستان وقضايا أخرى.

 

وظل الوضع على الحدود الأفغانية الباكستانية متوترا منذ دخلت الحركة كابل في 15 أغسطس بسبب تدفق اللاجئين من أفغانستان.

 

وفي وقت سابق قال مصدر في "طالبان" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الباكستانية فتحت النار على لاجئين أفغان غير الشرعيين عند معبر "تورخام" الحدودي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

 

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع الوزاري المرتقب بين واشنطن و برلين حول أفغانستان سيركز على بحث المطالب الموجهة لحركة "طالبان" في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. 

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد سيتم تركيز الاهتمام على التزامات طالبان وتوقعاتنا منهم في الوقت الذي يبدؤون فيه محاولة لإدارة أفغانستان".

 

و أضاف تومبسون: "بالدرجة الأولى سيركز المجتمعون اهتمامهم على القضايا المتعلقة بحرية التنقل و مكافحة الإرهاب والالتزامات باحترام حقوق الإنسان الأساسية في البلاد".

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور قاعدة رامشتاين الألمانية يوم 8 سبتمبر حيث سيجري لقاء ثنائي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، و سيشارك في اجتماع وزاري بين البلدين.

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