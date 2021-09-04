خلال حملة تفتيش موسعة بالجيزة.. ضبط مخزن أدوية غير مرخص يديره طفل 14عاما

شنت مديرية الصحة بالجيزة بالتعاون مع إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمحافظة عدة حملات مفاجئة خلال الأيام الماضية على عدد من المخازن والصيدليات بسوق الدواء واستطاعت ضبط عدد من المخازن والمستشفيات غير المرخصة بالاضافة إلى تكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن.

وتمكنت الإدارة العامة للصيادلة بالجيزة من ضبط مخزنين غير مرخصين إحدهما يدار بواسطة طفل لا يتجاوز عمره ١٤ سنه، أثناء شن حملة مسائية مكبرة بمركز ومدينة البدراشين بالتعاون مع مديرية التموين بالجيزة وقسم البدراشين، وبلغ إجمالي عدد العبوات المحرزة ٩١٩٣ عبوة بقيمة ٤٢٠ ألف جنيه مصري.

وفي مدينة أكتوبر تمكن مفتشو الصيدلة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر من ضبط مركز حالات حرجة يقوم ببيع الأدوية داخليا بأعلى من السعر الجبري.

وفي مركز ومدينة العياط تمكن مفتشي الصيدلة من ضبط صيدليتين أحدهما داخلها أدوية جدول ثاني بدون فواتير ودون تصريح من إدارة الصيدلة بالجيزة بالإضافة الي وجود مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة وفي الصيدلية الأخرى تم ضبط مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة.

وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.