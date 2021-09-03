إحالة 3 متهمين بسرقة ميكروباص فى مدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة سيارة ميكروباص، بقصد التلاعب فى بياناتها واستبدالها بأخرى هالكة نتيجة حادث سير.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة سيارة ميكروباص تابعة لجهة عمله حال توقفها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (وصلة كهرباء- 6 مفتاح مصطنع- مفك حديدى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"- أجزاء من السيارة المستولى عليها)، وأضافا بتصرفهما فى السيارة المستولى عليها بتسليمها لعميلهما (كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية") "أمكن ضبطه " بقصد التصرف فيها بالبيع وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع السيارة.

وأضاف أنه قام بالتصرف فى السيارة بالبيع لـ(سائق، مقيم بالسويس) لتعرض إحدى السيارات الخاصة بأحد معارفه لحادث سير بذات المواصفات وقيام الأخير بالاتفاق مع (سمكرى سيارات، مقيم بالدقهلية) لوضع أرقام شاسيه السيارة المتهالكة من الحادث على السيارة المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما (السيارة المستولى عليها عقب قيامه بالتلاعب بأرقام الشاسية- قطعة الشاسيه الخاص بالسيارة المستولى عليها- الأدوات المستخدمة فى تغيير أرقام الشاسية- لوحات معدنية خاصة بالسيارة المُبلغ بسرقتها- لوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها خاصة بسيارة بذات المواصفات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.