بورسعيد تُسجل حالة غرق ثانية في العطلة الأسبوعية

سجلت محافظة بورسعيد حادث الغرق الثاني خلال العطلة الأسبوعية، حيث شهدت اليوم الجمعة حادثي غرق، ففي الساعات الأولي غرق شاب 23 عاماً يدعى محمد عادل، ليشهد الشاطئ حالة غرق جديدة قبل نهاية اليوم.

كانت السيدة تسبح في مياه شاطئ بورسعيد، خلف إحدى القرى السياحية وتعرضت للغرق، وتم العثور علي جثتها، وتم نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة.

تبين أن الجثة لسيدة تدعي راويه هاشم المغازي وتبلغ من العمر 41 عاماً من محافظة الإسماعيلية، وتبين ان أسباب الوفاة نتيجة الغرق، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة، وكذلك تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتقوم إدارة البحث الجنائي بتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتستكمل النيابة العامة الإجراءات لتصريح دفن الجثمان.