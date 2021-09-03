الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية فى ليبيا: انتخابات ديسمبر توفر أفضل أمل للاستقرار

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، إن انتخابات شهر ديسمبر المقبل توفر أملًا للاستقرار. 

وقالت السفارة الأمريكية، إن كل القادة الليبيين يتحملون مسئولية إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن الليبيين لا يريدون أن يشهدوا صراعًا أهليًا مجددًا. 

كان قد أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس الخميس، أن حكومة الوحدة الوطنية حادت عن نهج توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.

وقال إن مشكلة ليبيا لا تُحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرًا إلى أن كل الأسس الدستورية والقانونية موجودة لإجراء الانتخابات الليبية.

كذلك، أضاف عقيلة صالح أن هناك انقساما في البلاد، لافتًا إلى أنه دون الانتخابات سيكون الوضع في ليبيا أسوأ، والحل هو انتخاب رئيس لكل الليبيين وتوحيد المؤسسات.

وجاءت تصريحات صالح على هامش لقاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، في الرباط.

من جانبه، قال بوريطة إن الانتخابات عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مشاورات عقيلة صالح في الرباط ركزت بشكل أساسي على الوسائل الممكنة، لإنهاء الأزمة الليبية وتجاوز العراقيل في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي أكد، خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده الأربعاء الماضي، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل "وفقاً لإرادة الشعب".

كما شدد صالح على ضرورة خروج كافة "القوات والمرتزقة" من كامل التراب الليبي.

وبحسب ما نشره موقع مجلس النواب الليبي، أكد السفير الإسباني من جهته دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واحترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

بدورها دعت فرنسا، الأربعاء: “جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسئولياتهم، لاحترام موعد الانتخابات العامة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسئولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".

 

السفارة الأمريكية القادة الليبية مسؤولية اجراء الانتخابات موعدها

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

شروط السفر إلى الكويت من مصر

على أرض مصر.. انطلاق تدريب «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة (فيديو)

إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

مصدر أمنى ينفى مزاعم إخوانية بشأن اعتداء رجل شرطة على مواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله