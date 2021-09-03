على أرض مصر.. انطلاق تدريب «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة (فيديو)

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021"، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

تدريب النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة.

كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذي يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى، لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.

وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى بين جيوش الدول المشاركة.

قد يهمك أيضا..