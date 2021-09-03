إحباط 5 قضايا تهريب في 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (قطع غير سيارات – فستق مقشر ومخلط بقشر – مسحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد 1 قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1783 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.