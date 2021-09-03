أرمينيا تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم الجمعة، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 16 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و892 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «أرمين برس» الأرمينية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 243 ألفا و981 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 488 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 228 ألفا و214 شخصا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.