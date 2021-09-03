الجمعة 03 سبتمبر 2021
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جامعة الإسكندرية ضمن تصنيف «تايمز» العالمى 2022

عبد العزيز قنصوة
عبد العزيز قنصوة

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن نتيجة تصنيف الجامعات "التايمز" العالمي 2022 للجامعات، أعلنت أن ترتيب جامعة الإسكندرية جاء في المنطقة (1001 – 1200) على مستوى جامعات العالم، علمًا بأن 35 جامعة مصرية قدمت ملفاتها هذا العام تم تقييم 23 جامعة منهم وباقي الجامعات قدمت بياناتها ولكنها لم تستوف معايير الأهلية لتدرج في التصنيف.
جدير بالذكر أن عدد الجامعات على مستوى العالم، بلغ حوالي 30 ألف جامعة، تم تقييم 1600 جامعة هذا العام.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن مؤشرات تصنيف التايمز تعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجال التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، والاستشهادات (30%)، والعلاقات الدولية (7.5%)، والدخل من الصناعة (2.5%).

ومن مبادئ التقييم استبعاد الجامعات من هذا التصنيف إذا لم تقم بتدريس الطلاب الجامعيين، أو إذا كان ناتجها البحثي أقل من ألف بحث منشور في الفترة 2016 - 2020 (بحد أدنى 150 سنويًا).

وهنأ «قنصوة» أعضاء هيئة التدريس متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة عالمياً، وأكد سعي جامعة الإسكندرية الدائم نحو التقدم والإرتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.

 وكان قد أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة، قاموا يوم الإثنين، 23 أغسطس بنشر 87 بحثًا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus“‏ العالمية، وهو تقريبًا ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس الجامعة، أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (87 بحث) فى مجال العلوم الأساسية (33%) تفاصيلها كالتالي: علوم البيئة (11%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (7.9%)، وعلوم الحاسب (5.5%)، الكيمياء (4.9%)، والرياضيات (3.7%) يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (12.2%)، ثم الهندسة (12.2%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (8.5%)، وعلوم المواد (6.1%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.7%).

جامعة الإسكندرية تصنيف الجامعات التايمز جامعات العالم 1600 جامعة الإنجازات العلمية التصنيفات الدولية

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