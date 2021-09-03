الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يرد على تقارير انسحاب القوات الأمريكية من قواعد فى سوريا

البنتاجون
البنتاجون

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن انسحاب قوات الولايات المتحدة من بعض قواعدها العسكرية في سوريا. 

وقال متحدث باسم البنتاجون في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "هذا ليس صحيحا. معايير مهمتنا في سوريا لا تزال كما كانت عليه. أجرينا اتصالات صباح اليوم من أجل التأكد حول ذلك".

وسبق أن نسبت قناة "العالم" الإيرانية إلى مصدر عسكري لم تحدد هويته، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أخلت 3 من قواعدها العسكرية في منطقة حقل العمر شرق دير الزور، وتل البيدر وقصرك في ريف محافظة الحسكة.
وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وصادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة، ولم ترد أي معلومات عن عدد تلك الصواريخ أو المناطق التي تم استهدافها.

 

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

 

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

 

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وائل لطفي

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