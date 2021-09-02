برلمانى: سأتقدم بطلب لإعادة تخطيط محافظات الصعيد وضم مناطق جديدة لولايتها

أعلن اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمطالبة بإعادة تخطيط محافظات الصعيد وتوسيع الدوائر الجغرافية بشكل عرضي لهذه المحافظات لتصل إلى سواحل البحر الأحمر والعمل على تنمية هذه المحافظات، في ظل ما تعانيه من فقر وبطالة وزيادة سكانية، داعيًا الجهات المعنية بالدولة بتخطيط جاد للمحافظات لوضع تصور لمصر بعد 2050 في ظل الزيادة السكانية المطردة .

وقال كدواني في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من المهم بحث مشاكل محافظات الصعيد والعمل على حلها فهذه المحافظات أصبحت طاردة للسكان نتيجة لعدم توافر فرص عمل أو تنمية حقيقية، لذلك يجب رفع قدرات الشباب والتوسع في التدريب التحويلي لخريجي الجامعات المتعطلين وتدريبهم على العمل في المصانع المتطورة التي تطلب قدرات خاصة، وضخ استثمارات في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دعمًا للشباب .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه من المهم أن يكون هناك استصلاح للأراضي الصحراوية للأراضي الصحراوية المتاخمة لوادي النيل، شرقًا وغربًا والاستفادة من المياه الجوفية ، والطاقة المتجددة والتوسع شرقا وغربا وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والاستفادة من الثروات الطبيعية في هذه الأراضي وتنميتها وعمل مشروعات تخدم أبناء هذه المحافظات لتنميتها، ومد الطرق السريعة من محافظات الصعيد إلى سواحل البحر الأحمر، وإنشاء موانئ لتسهيل التصدير فمحافظات الصعيد لديها منتجات زراعية مطلوبة عالميا، واستغلال شواطئ البحر الأحمر لتحقيق نهضة مماثلة لما حدث في سنغافورة .

وحذر كدواني، من خطورة استمرار محافظات الصعيد بدون تنمية حقيقة مما سيؤدي إلى انتشار الفقر وارتفاع معدلات الجريمة، مطالبًا بتدعيم محافظات الصعيد بإنشاء العديد من المدارس والمستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة تنموية تشمل جميع مناحي الحياة حتى لا تكون هذه المحافظات طاردة لأبنائها.