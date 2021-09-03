هل يؤثر مرض السكرى على الصحة الجنسية للرجال والنساء؟

“من خفض ضغط الدم إلى المساعدة في تخفيف التوتر والقلق”، تقدم العلاقات الجنسية عددًا لا بأس به من الفوائد الصحية، ولكن إذا كنت من بين الملايين الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 2 ، فقد لا يكون الجنس جيدًا بالنسبة لك.

تشرح أخصائية الغدد الصماء الدكتورة "شرايا أفادانولا " كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على رغبتك أو قدرتك على الاستمتاع بالجنس، وفقًا لما ذكره موقع "health" الطبي.

«الآثار الجانبية الجنسية لمرض السكري»

تقول أفادانولا، يشمل الخلل الوظيفي الجنسي أي مشاكل تحدث في دورة الاستجابة الجنسية، حيث يمكن أن يمثل كل شيء بدءًا من تحقيق الانتصاب إلى انخفاض الرغبة الجنسية مشكلة للأشخاص المصابين بداء السكري.

وأضافت أفادانولا، إنه بينما تركز معظم الدراسات على الضعف الجنسي لدى الرجال المصابين بداء السكري، فإن المرض يصيب النساء أيضًا، فكلما طالت مدة إصابتك بالسكري ، زادت احتمالية إصابتك بالعجز الجنسي.

وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فمن المحتمل أن تنخفض الرغبة الجنسية، عدم القدرة على الإثارة، الألم المرتبط بالجماع، بالإضافة إلى العجز الجنسي فهناك العديد من الأسباب التي تجعل مرضى السكري يعانون من الضعف الجنسي أكثر من عامة الناس.

وأضاف الباحثون، أن التغيرات في هرمون التستوستيرون أو الاستروجين، بسبب مرض السكري، يمكن أن تؤثر على الرغبة الجنسية.

كما يؤثر مرض السكري على تدفق الدم، مما قد يؤثر على وصول الدم إلى القضيب أو المهبل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انعدام الرغبة الجنسية لدى الطرفين.

وقد تؤثر أدوية ارتفاع ضغط الدم على القدرة على تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تساعد في إدارة الاكتئاب أو القلق.

ويمكن أن يؤدي وجود مستويات عالية من الجلوكوز إلى تلف الأعصاب، فإذا تضررت هذه الأعصاب، فقد تكون النتيجة انخفاض الإحساس الجنسي.

أوضح الخبراء، أنه تختلف أسباب العجز الجنسي من شخص لآخر، فحوالي 80 ٪ من المرضى لا يفضلون أن يسأل الطبيب عن الوظيفة الجنسية، الأمر الذي يتسبب في تفاقم المشكلة.

وهناك خيارات علاجية لكل من الرجال والنساء، فقد لا ترى نجاحًا فوريًا ولكن لابد من التحدث مع طبيبك الخاص للحصول على العلاج المناسب.