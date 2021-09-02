تداول ٢٤ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت 24 سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة ميناء دمياط اليوم خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23740 طنا تشمل 8685 طن فوسفات و7843 طن يوريا و500 طن زيت طعام و6362 طن رمل و350 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33731 طنا تشمل 4000 طن صويا و10505 أطنان ذرة و7700 طن خردة و8138 طن سكر و3388 طن حديد.



بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 565 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وبقدونس وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (زيتون وفول وريحان) و فواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وأمريكا وأسبانيا وإيطاليا ومالطا واليابان وهولندا وألمانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1061 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 2892 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3323 شاحنة.