وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته السودانية العلاقات الثنائية

تلقى وير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقتٍ سابق، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا من قبل ميليشيات الحوثي خلال اليوميين الماضيين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيانها مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، إن هذا الأمر يُعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا عدائيًا يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعتبر جريمة حرب مُشينة.

وأضاف البيان: "إن مواصلة ھذه الأعمال الإرھابیة الآثمة بين الحين والآخر یُؤكد جليًا الخطر الذي تُمثله هذه المليشيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، واستمرار تحدیھا السافر للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت "الخارجية السودانية" في ختام بيانها، وقوف السودان حكومةً وشعبًا في خندقٍ واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها، مجددة تأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط محاولة هجوم عدائي ثانٍ بطائرة مسيرة (مفخخة) على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانها، أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار.