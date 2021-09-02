الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 أطنان سماد يوريا قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

الدقيق
الدقيق

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، الخميس، من ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة تموين الشرقية فايزة عبد الرحمن بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين أبوكبير بحملة تفتيشية ورقابية برئاسة محمد محى، رئيس الرقابة التمويينة، أسفرت عن ضبط سيارة شيفروليه حمراء اللون محملة بـ10 طن بسماد يوريا مخصوص مدعم من قبل الدولة ومحظور بيعه في السوق السوداء قبل الاتجار والتربح منها، تم إيداعهم في مخزن الجمعية الزراعية بأبوكبير وتم تسليم السائق والسيارة بمركز شرطة أبوكبير .

مديرية التموين بالشرقية الشرقية أسمدة مدعمة السوق السوداء المحافظ الدكتور ممدوح غراب

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