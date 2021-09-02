تحذير لمصابى كورونا بعدم تناول الشاى الداكن والقهوة

حذرت طبيبة روسية، اليوم الخميس، الذين أصابهم فيروس كورونا من أخطار تناول القهوة والشاي، مشيرة إلى أن هذين المشروبات قد يكون لها دور سلبي في وظائف أجهزة الجسم.

وقالت دكتور أمراض القلب آنا باباليكاشفيلي، في تصريح إعلامي، إن مشروبي القهوة والشاي الداكن قد يلعبان دورا سلبيا في جسم الإنسان. لذلك أوصي من أصيب بكوفيد 19 بالامتناع لفترة ما عن تناولهما.

وأضافت: "يمكن أن يسبب الشاي الأسود الثقيل والقهوة عدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)"، مذكرة بأن الإصابة بـ"كوفيد – 19" قد تسبب ضيق التنفس لفترة ما، وإذا كانت ضربات القلب أكثر توترا، سيشعر المريض بضيق التنفس أكثر، على حد قولها.

وأشارت الطبيبة الروسية إلى أن تلك النصيحة لا تخص من عانوا من أشكال خطيرة من "كوفيد – 19" فحسب بل وجميع المرضى الذين أصابهم فيروس كورونا.

وأردفت: "من المستحسن أن يمتنع جميع المرضى بعد تعافيهم عن تناول المشروبات المذكورة لمدة شهرين أو 3 أشهر".