الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تحذير لمصابى كورونا بعدم تناول الشاى الداكن والقهوة

تحذير لمصابي كورونا
تحذير لمصابي كورونا

حذرت طبيبة روسية، اليوم الخميس، الذين أصابهم فيروس كورونا من أخطار تناول القهوة والشاي، مشيرة إلى أن هذين المشروبات قد يكون لها دور سلبي في وظائف أجهزة الجسم.

 

وقالت دكتور أمراض القلب آنا باباليكاشفيلي، في تصريح إعلامي، إن مشروبي القهوة والشاي الداكن قد يلعبان دورا سلبيا في جسم الإنسان. لذلك أوصي من أصيب بكوفيد 19 بالامتناع لفترة ما عن تناولهما.

 

وأضافت: "يمكن أن يسبب الشاي الأسود الثقيل والقهوة عدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)"، مذكرة بأن الإصابة بـ"كوفيد – 19" قد تسبب ضيق التنفس لفترة ما، وإذا كانت ضربات القلب أكثر توترا، سيشعر المريض بضيق التنفس أكثر، على حد قولها.

 

وأشارت الطبيبة الروسية إلى أن تلك النصيحة لا تخص من عانوا من أشكال خطيرة من "كوفيد – 19" فحسب بل وجميع المرضى الذين أصابهم فيروس كورونا.

 

وأردفت: "من المستحسن أن يمتنع جميع المرضى بعد تعافيهم عن تناول المشروبات المذكورة لمدة شهرين أو 3 أشهر".

فيروس كورونا تعافي مصابين تناول الشاي والقهوة تحذير ضيق التنفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

لجنة ضرائب المقاولين: الدولة نجحت في تقلص زمن الإفراج الجمركي بالنظام الجديد

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)