الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. نتائج مبادرة الرئيس لعلاج مرضى «الضمور العضلي» منذ إطلاقها في يوليو

مرضى ضمور العضلات
مرضى ضمور العضلات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 3635 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي.

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مرضى ضمور العضلات 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص 135 حالة مصابة بالضمور العضلي، بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية.

 ولفت إلى تحويل 44 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم؛ إلى اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من “وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة”؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

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مرضى ضمور العضلات 

وأشار "مجاهد" إلى تخصيص 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات شملت “عيادتي مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية”.

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مرضى ضمور العضلات 

وتابع “وعيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء”.

ونوه بأنه تم تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

الصحة الضمور العضلي مرضى الضمور العضلي العلاج الجيني للمصابين الفحوصات الإكلينيكية الفحوصات الچينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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