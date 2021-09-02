«الزراعة»: ارتفاع صادرات الثوم إلى 18 ألف طن مع زيادة المساحات

أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع صادرات الثوم إلى أكثر من 18 ألف طن من بداية العام حتى الآن، ضمن إجمالي الصادرات الزراعية التي تخطت 4.4 مليون طن بقيمة تتخطى 2 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة ممثلة فى إدارة الخدمات الزراعية، إن مساحة الثوم المستهدفة في مصر سترتفع بنحو 10 آلاف فدان العام الجاري لتسجل 70 ألف فدان مقابل 60 ألف فدان العام الماضي، حيث يبلغ متوسط الإنتاجية حوالي 10 أطنان للفدان.

وأضاف التقرير أن مصر ثانى أكبر دوله منتجة للثوم فى العالم بعد أسبانيا من حيث إنتاجية وحدة المساحة، حيث تبدأ زراعة المحصول فى شهر سبتمبر فى المحافظات.

يأتي ذلك بينما ازدادت أهمية محصول الثوم الطبيعية والمضادة للفيروسات محليا وعالميا بعد تفشى وباء كورونا ويصل سعر الثوم الأبيض حاليا إلى 30 جنيها للكيلو.

وأوضح التقرير أن معظم المساحات تتركز فى المنيا وبنى سويف والشرقيه والدقهلية، وتعتبر محافظتى المنيا وبنى سويف من أكبر المحافظات فى المساحة المنزرعه التى تبلغ بهما حوالى %40 من إجمالى مساحة الثوم.

وكان قد أكد أشرف سعدي، عضو رابطة منتجي البصل والثوم من البحيرة، أن هناك مشكلات كبيرة تعوق التوسع الكبير فى محصول الثوم، وهى قلة عدد الأصناف الموجوده فى مصر وهي الصنف البلدى وسدس 40 وايجا سيد 1.

وأكد سعدى انتشار مرض العفن الأبيض فى كثير من أراضى الوادى، وهذا المرض يسببه فطر يظل حيا فى التربة لمده تزيد عن 20 عاما، وبالتالي فإنه يحدد نوعية الأرض الصالحة لزراعة الثوم، حيث تتناقص المساحات فى أرض الوادى تدريجيا بسبب انتشار هذا المرض.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة بتقديم الخدمة والإرشاد لمزارعي الثوم لزيادة الإنتاج والمساحات بالمحافظات المنتجة.