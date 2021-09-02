الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ارتفاع صادرات الثوم إلى 18 ألف طن مع زيادة المساحات

ثوم
ثوم

أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع صادرات الثوم إلى أكثر من 18 ألف طن من بداية العام حتى الآن، ضمن إجمالي الصادرات الزراعية التي تخطت 4.4 مليون طن بقيمة تتخطى 2 مليار دولار. 

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة ممثلة فى إدارة الخدمات الزراعية، إن مساحة الثوم المستهدفة في مصر سترتفع بنحو 10 آلاف فدان العام الجاري لتسجل 70 ألف فدان مقابل 60 ألف فدان العام الماضي، حيث يبلغ متوسط الإنتاجية حوالي 10 أطنان للفدان.

وأضاف التقرير أن مصر ثانى أكبر دوله منتجة للثوم فى العالم بعد أسبانيا من حيث إنتاجية وحدة المساحة، حيث تبدأ زراعة المحصول فى شهر سبتمبر فى المحافظات.

يأتي ذلك بينما ازدادت أهمية محصول الثوم الطبيعية والمضادة للفيروسات محليا وعالميا بعد تفشى وباء كورونا ويصل سعر الثوم الأبيض حاليا إلى 30 جنيها للكيلو.

وأوضح التقرير أن معظم المساحات تتركز فى المنيا وبنى سويف والشرقيه والدقهلية، وتعتبر محافظتى المنيا وبنى سويف من أكبر المحافظات فى المساحة المنزرعه التى تبلغ بهما حوالى %40 من إجمالى مساحة الثوم.

وكان قد أكد أشرف سعدي، عضو رابطة منتجي البصل والثوم من البحيرة، أن هناك مشكلات كبيرة تعوق التوسع الكبير فى محصول الثوم، وهى قلة عدد الأصناف الموجوده فى مصر وهي الصنف البلدى وسدس 40 وايجا سيد 1.

وأكد سعدى انتشار مرض العفن الأبيض فى كثير من أراضى الوادى، وهذا المرض يسببه فطر يظل حيا فى التربة لمده تزيد عن 20 عاما، وبالتالي فإنه يحدد نوعية الأرض الصالحة لزراعة الثوم، حيث تتناقص المساحات فى أرض الوادى تدريجيا بسبب انتشار هذا المرض.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة بتقديم الخدمة والإرشاد لمزارعي الثوم لزيادة الإنتاج والمساحات بالمحافظات المنتجة.

-الزراعة ارتفاع صادرات الثوم إلى 18الف زيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

وصول جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة استعدادًا لصلاة الجنازة

الرئيس السيسى وأبومازن يعقدان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مصر «تريند» بالسعودية.. السر في بطولة «شرقاوي»

لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: القطاع الاستهلاكي أحد محركات النمو الاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة ساحل غزة