الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أكثر من 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3113 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، خلال 24 ساعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 11771 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 189 قضية في "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة عن ضبط 176 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات "تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانٍ، محلات بدون ترخيص، تغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية، سرقة تيار كهربائى ومياه".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1210 قضايا تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

وزارة الداخلية الحملات الأمنية الامن الاقتصادي الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مباحث الضرائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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