الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مطران المنيا يلتقي بالشمامسة الإكليريكيين

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، بالشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، بمقر المطرانية.
تخلل اللقاء اطمئنان نيافته على أحوالهم، مشجعًا إياهم في مسيرتهم الروحية، والتكوينية.

وناقش معهم ختام النشاط الصيفي، وتضمن الاجتماع إعطاء نيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته لهم في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام نيافته بالشمامسة، والاطمئنان على أحوالهم، إضافة إلى متابعة مسيرتهم التكوينية، والروحية.
وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز "رأس السنة القبطية" خلال شهر سبتمبر المقبل من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس- الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز "رأس السنة القبطية" يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.
وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للاحتفال ببداية عام قبطي جديد، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضًا.
 

عيد النيروز رأس السنة المصرية راس السنة القبطية مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي

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