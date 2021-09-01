الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7 وفيات و185 إصابة بكورونا في السعودية

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8552 .

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 185 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544  ألفًا و634.

كما لفتت إلى تسجيل 301 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  533 ألفًا و151.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة السعودية كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

علامات فى الأظافر تدل على نقص في الفيتامينات.. تعرف عليها

«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

بدأت بالشتائم وانتهت بالمعايرة.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوى

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

تصل درجة الحرارة لـ46.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أثار غضب بينيت.. أمريكا تعلق على لقاء جانتس وعباس

إسرائيل: اعتزام أمريكا إعادة فتح قنصليتها بالقدس يزعزع حكومة بينيت

«صحيح وخاطئ».. كيف ترى إسرائيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟