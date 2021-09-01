استمرار لقاءات جامعة جنوب الوادى التوعوية السنوية لمحو الأمية بالأقصر

استمرت لقاءات جامعة جنوب الوادى التوعوية السنوية لمحو الأمية بمركز الطود بالأقصر، وشهد اليوم الرابع لقاء توعويًا لطلاب الجامعة أبناء مركز الطود بحضور الدكتور محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود الذى تحدث عن التسهيلات تقدمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طود فى مختلف قرى المركز لطلاب الجامعة للمشاركة فى المشروع القومي لمحو الأمية، مضيفًا أن أهمية التحول الرقمي الذي يعد حديث الساعة على كافة الأصعدة فى المحليات والجامعات أهميته لتحقيق التنمية المنشودة فى مصر الحبيبة.

جاء ذلك استمرارًا لسلسلة اللقاءات التوعوية السنوية لمحو الأمية التى تنظمها جامعة جنوب الوادي لطلابها فى محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحدث خالد محمد شمس الدين مدير عام فرع تعليم الكبار بالأقصر عن دور الفرع فى تفعيل البروتوكول المبرم مع الجامعة بتقديم كافة التيسيرات، ووضع الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه الطلاب فى فتح الفصول الدراسية للأمين، موضحًا حرية اختيار الطالب لمكان فتح الفصل الدراسي وتوقيت الدراسة به، وكيفية المتابعة ما بين الهيئة والطالب وأماكن انعقاد الامتحانات فى نهاية كل دورة امتحانية وطرق التواصل مع الفرع واداراته المختلفة بمراكز محافظة الأقصر، وما يقدمه الفرع من خدمات للطلاب المشاركين.

شارك فى اللقاء مندوبون عن المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ومدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام اللجنة الإشرافية بالجامعة، ومنسقو كليات ومسئولو هيئة تعليم الكبار بالأقصر وإدارة محو الأمية بالأقصر.

وفى نهاية اللقاء تم الرد على كافة تساؤلات الطلاب حول المشاركة فى المشروع.