«التضامن» تنهي معاناة طفلين بشوارع المنيا.. وإيداعهم مؤسسات رعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتحرك لإنقاذ عدد من الحالات المتواجدة بالشارع في محافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إنه على الفور تحرك فريق أطفال بلا مأوى بالمنيا لإنقاذ الطفلة (ر.ر) والتي تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات.

وأضافت أنه تبين من خلال دراسة الحالة أن الأب والأم منفصلين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الطفلة بدار رعاية للبنات بالتزامن مع قيام فريق إدارة الحالة بالبحث عن الأسرة مرة أخرى.

وأضافت الوزارة، أن فريق المنيا قام أيضا لإنقاذ الطفل "أ. ع" 7 سنوات من سوهاج، وإيداعه إحدى دور الرعاية، حيث ترك الطفل المنزل بسبب قسوة الأب عليه واستخدام العنف ضده، وتم عمل جلسة دعم نفسي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان علي خلو الطفل من أي أمراض أو أعراض لفيروس كورونا، وقام الفريق بإيداع الطفل بدار التربية للبنين بالمنيا.

وقال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى في تصريح لـ"الدستور"، إنه يوجد 21 مؤسسة في 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى 10 مؤسسات أخرى تتولى رعاية الأطفال حتى عمر 18 سنة فى عدد من المحافظات، تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.

وأضاف، أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال المتواجدين فى الشوارع سواء فاقدى المأوى أو يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، بهدف إعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى، وإعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا للتوجيهات السياسية من خلال وحدات مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.