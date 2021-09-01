78.6 % من السكان البالغين في قبرص يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم الأربعاء، أن 6ر78 % من السكان البالغين في قبرص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 80 % من السكان البالغين بنهاية أغسطس.

وقالت الوزارة- في بيان لها حول أحدث الإحصاءات الخاصة بالتطعيم، وفقا لصحيفة سايبراس ميل القبرصية- إنه بانتهاء يوم 31 أغسطس، حصل نحو 2ر74 % من البالغين على جرعتي التطعيم بالكامل، بينما تلقى أقل بقليل من 79 % الجرعة الأولى، مشيرًا إلى احتمالية طرح جرعات ثالثة معززة بشكل مبدئي للفئات العمرية الأكبر سنا والأكثر ضعفا.

يذكر أن قبرص وسعت نطاق التحصين ليشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والذين يتم إعطاؤهم لقاحات ميرنا، وقد حصل 2ر18 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما على جرعة واحدة على الأقل، بينما أكمل 8ر5 % تحصينهم ضد كوفيد-19، كما حصل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما 4ر36 % على جرعة واحدة، مقابل 29 % حصلوا على جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.