الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

78.6 % من السكان البالغين في قبرص يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم الأربعاء، أن 6ر78 % من السكان البالغين في قبرص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 80 % من السكان البالغين بنهاية أغسطس.

وقالت الوزارة- في بيان لها حول أحدث الإحصاءات الخاصة بالتطعيم، وفقا لصحيفة سايبراس ميل القبرصية- إنه بانتهاء يوم 31 أغسطس، حصل نحو 2ر74 % من البالغين على جرعتي التطعيم بالكامل، بينما تلقى أقل بقليل من 79 % الجرعة الأولى، مشيرًا إلى احتمالية طرح جرعات ثالثة معززة بشكل مبدئي للفئات العمرية الأكبر سنا والأكثر ضعفا.

يذكر أن قبرص وسعت نطاق التحصين ليشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والذين يتم إعطاؤهم لقاحات ميرنا، وقد حصل 2ر18 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما على جرعة واحدة على الأقل، بينما أكمل 8ر5 % تحصينهم ضد كوفيد-19، كما حصل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما 4ر36 % على جرعة واحدة، مقابل 29 % حصلوا على جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

الصحة القبرصية لقاح كوفيد-19 قبرص

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدًا

الرئيس الفلسطيني يصل مصر تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية

قرار جديد بشأن مالك «عقار فيصل المحترق»: عرض حياة المواطنين للخطر

رئيس بوردو الفرنسي يكشف كواليس فشل صفقة الأناكوندا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين العميل "R" رئيساً للشاباك .. من هو؟

"تحذيرات وتسهيلات".. كيف يمكن تفسير التحركات الإسرائيلية الأخيرة نحو غزة؟

فلسطين: سنلجأ لـ «الجنائية الدولية» لمتابعة اعدام الاحتلال شاب رام الله