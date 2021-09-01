جامعة سوهاج تنظم ندوة «التشدد الديني» بالتعاون مع الأزهر

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعنوان "التشدد الديني - والرفق خلق إسلامي رفيع"، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومشاركة متميزة من محاضري الندوة الشيخ بلال البردويلي، والشيخ عبدالله محمود، والشيخ محمد عبد المحسن واعظين بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، والشيخ محمد حسان واعظ بمنطقة الأقصر.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بضيوف الجامعة من الواعظين بالأزهر الشريف، من محافظتي سوهاج والأقصر، مؤكداً على الدور التوعوي الذى تقوم به الجامعة تجاه منتسبيها والمجتمع الخارجي، من خلال استضافة المختصيين من العلماء ورجال الدين، لتصحيح المفاهيم الإسلامية والأحكام الشرعية المغلوطة لدى البعض، ونبذ التطرف والتشدد الديني الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية، موضحاً أن الندوة أكدت أن التشدد والعنف مخالف للفطرة الإنسانية ومناقض لقواعد كل الأديان السماوية، كما دعت إلى التمسك بمكارم الأخلاق فالله تعالي رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، كريم فى عفوه، رفيق فى أمره ونهيه، ولا يكلف نفساً إلا وسعها.

وأكد صبري محمد، أن الندوة تحدثت عن مظاهر التشدد الديني وأسبابه وطرق معالجته، إلى جانب التأكيد على منهجية الإسلام التي تقوم على الرفق، اليسر، رفع الحرج والبعد عن التعسير، بالإضافة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والتنشئة الاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع الحوار الحر واحترام الرأي الآخر، وتوجيه طاقات الشباب نحو الانشغال بقضايا البناء والتنمية.

وقالت انتصار أبو الدهب، إن ضيوف الندوة طالبوا بزيادة الجرعات الدينية والثقافية المقدمة للنشء الجديد، لترسيخ التعاليم السمحة والقيم والمبادئ الصحيحة، القائمة على العدل والوسطية، ونشر سلوك الرفق واللين في القول والفعل، وفي التعامل مع الأهل والأصدقاء، وسائر الكائنات.

جدير بالذكر أن ضيوف الندوة قدموا نسخة من المجلد الشهير "التفسير الواضح" للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كهدية تذكارية، كما شارك بحضور الندوة كل من الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما أدار الندوة نقيب العاملين محمد نصر فراج مدير عام الموارد البشرية بالجامعة.