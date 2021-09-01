«قطار» يكتب السطر الأخير في حياة عامل بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يُفيد بمصرع أحمد حسين، مقيم أسوان، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بسيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 10 أشخاص، منذ أيام قليلة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي، بالقرب من قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء مُسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات.