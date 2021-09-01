الغناء ومطابقة الألغاز.. أنشطة مهمة لتعزيز التطور المعرفي لدى الأطفال

المهارات المعرفية هي القدرات العقلية التي نستخدمها للقراءة والتعلم والفهم والتذكر والتركيز، ويتعلمها طفلك بمجرد أن يبدأ في مراقبة ما يحيط به، ويمكنك إشراك طفلك في أنشطة لا حصر لها لتعزيز نموه المعرفي والتي من أبرزها بحسب موقع "momjunction".

- الغناء

تساعد الموسيقى في تطوير المهارات الحسية والإدراك، علمي طفلك الدارج أن يغني بعدك أو مع مشغل موسيقى. سوف يسليهم ويحسن مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.

- ممارسة التعرف على أصوات الحيوانات

يحب الأطفال الصغار الحيوانات ويسرعون في التعرف على أصواتها، ماذا عن ممارسة أصوات الحيوانات وتطلب من طفلك التعرف عليها.

- تعلم الحروف

يعد استخدام البطاقات التعليمية مع الأطفال الصغار طريقة رائعة لتعليمهم وتعزيز ذاكرتهم يمكنك البدء بالحروف والتدرب عليها يوميًا.

- ممارسة مطابقة الألغاز البسيطة

احصل على أحجية من قطعتين لطفلك يسهل التعرف عليه بصريًا وتمكنه من استخدام ذاكرته ومنطقه لإكمالها.

- تعلم الألوان

الألوان ممتعة وجذابة وضرورية للتطور المعرفي لطفلك، احصل على فارز الألوان لطفلك وعلميه كيفية استخدامه، و يساعد على تعزيز المهارات المعرفية والمنطقية لدى طفلك

- استكشاف القوام مع اللعب التي تعمل باللمس

تأتي ألعاب الأطفال الصغار بأشكال ومواد مختلفة و ذلك لأن الأطفال الصغار يتم تشجيعهم على اللمس والإحساس بأنسجة مختلفة والتعرف عليها

- تمثيلي اللعب بألعاب المطبخ

الأطفال الصغار لديهم شعور قوي بالخيال، و يتيح لهم توفير ألعاب المطبخ لهم استخدام خيالهم وإبداعهم في لعبهم..

- تدرب على المرور بدورة الدراجة

لا تقتصر المهارات المعرفية لدى طفلك على مهاراته العقلية، و قم بإعداد مضمار لسباق الدراجات في الحديقة أو ارسم مسارًا بالطباشير وشجع طفلك على الملاحظة والمرور من خلال المسار وفقًا لذلك.

- العب بالآلات الموسيقية

ينجذب الأطفال على الفور إلى الموسيقى والأصوات من جميع الأنواع، و يؤدي اللعب بالخشخيشات ، والقرع على الأواني ، والضرب على الطبلة بأعواد الطبل إلى تحسين مهارة طفلك وتكوين إحساس بالصوت والموسيقى فيه

- اخفاء كائن

قم بإخفاء أي شيء تحت البطانية أو قم بخلطه بين يديك اطلب من طفلك الدارج العثور على العنصر تعزز مثل هذه الأنشطة الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة البصرية لطفلك وتضع الأساس لاستمرارية الكائن.