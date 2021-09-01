سقوط طائرة عسكرية أمريكية فى المحيط الهادى

أعلن أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييجو، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف الأسطول على تويتر طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في. إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييجو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس.

وتابع"عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إضافة 3 قواعد عسكرية إلى القواعد المشاركة في عملية توطين هؤلاء في الولايات المتحدة.

وستنضم القواعد الثلاث إلى أربع بدأت بالفعل في استقبال لاجئين هربوا من أفغانستان، مع سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد قبل نحو أسبوعين.

والقواعد الثلاث هي: قاعدتا مشاة البحرية كوانتيكو وفورت بيكيت في ولاية فرجينيا، وقاعدة هولومان الجوية في ولاية نيو مكسيكو.

وهناك 4 قواعد بدأت بالفعل في استقبال الأفغان هي: فورت لي في ولاية فيرجينيا، وفورت ماكوي في ولاية ويسكونسن، وفورت بليس في ولاية تكساس ، وفورت ديكس في ولاية نيوجيرسي.

وتقول الولايات المتحدة إنها ستوطن نحو 70 ألف أفغاني على أراضيها، مما عملوا لديها أو لدى الحكومة السابقة في أفغانستان أو تعرضت حياتهم للخطر هناك.

وكانت رحلة اللاجئين الأفغان طويلة، فبعد المعاناة المرعبة في مطار كابل، كان عليهم التوجه إلى نقاط عبور في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا قبل أن يستقروا في الولايات المتحدة.

والاستقرار في الولايات المتحدة لن يعني أن بوسعهم الحركة كيفما كان، إذ سيعيشون لفترة من الزمن في قواعد الجيش الأميركي، ريثما تنتهي إجراءات الفحص الأمني وغيرها.