الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

حذرت منظمات مدنية في إسرائيل من نقص أجهزة التنفس الاصطناعي بالأكسجين في ظل الزيارة المستمرة في المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت منظمة "ياد سارة" الإسرائيلية إن تل أبيب تحتاج إلى زيادة 50 جهازًا للأكسجين يوميًا، مشيرة إلى أن هناك 3361 جهازًا للأكسجين مستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا ويعانون حالة تنفس صعبة.

وحذرت المنظمة الإسرائيلية من استمرار الارتفاع في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا يوميًا، حسبما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية. 

في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه تم تسجيل 10 آلاف و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة بلغ 711 مصابًا؛ من بينهم 160 مصابًا، تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة 7 آلاف و42 حالة. 

كورونا إسرائيل كوفيد اجهزة الاكسجين المعدل اليومي التنفس الاصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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