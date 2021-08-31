الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 70% من سكان الاتحاد الأوروبي ضد كورونا

سكان الاتحاد الأوروبي
سكان الاتحاد الأوروبي ضد كورونا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أن الاتحاد انتهى بالفعل من تطعيم 70% من سكانه بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه في المجموع تم تطعيم 256 مليون شخص بالغ في التكتل، حيث تم تحقيق هدف المفوضية الأوروبية في تسليم اللقاحات بنهاية شهر يوليو الماضي وذلك بجرعات كافية لأداء المهمة.

ودعا الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم الثلاثاء بجنيف - كل شخص في الاتحاد لم يحصل على اللقاح بعد إلى الإسراع للتطعيم، مؤكدا أن الوباء لم ينتهِ بعد لذا هناك حاجة لزيادة أعداد الملقحين، ومساعدة بقية العالم في التطعيم أيضا.
ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشركاء في هذا الجهد، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

من جانبها، أشارت ستيلا كرياكيدس مفوضة الصحة وسلامة الغذاء - في البيان - إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه دون توقف للدول الأعضاء التي لا تزال تواجه تحديات في هذا الخصوص، إضافة إلى سد فجوة المناعة أمام المتغيرات الجديدة للفيروس.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي صدر ما يقرب من نصف اللقاحات المنتجة في أوروبا إلى بلدان أخرى في العالم، موضحا أن فريق أوروبا ساهم بما يقرب من 3 مليارات يورو لمرفق كوفاكس، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية للمساعدة في تأمين ما لا يقل عن 1.8 مليار جرعة لحوالي 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وكان سلم الاتحاد حتى الآن أكثر من 200 مليون جرعة بواسطة مرفق كوفاكس إلى 138 دولة، كما يهدف الاتحاد إلى مشاركة ما يقرب من 200 مليون جرعة إضافية بموجب اتفاقيات الشراء المسبق مع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى نهاية العام الجاري.

عالم زيادة ألم غذاء فيروس منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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