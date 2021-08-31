تنظيم مسابقة الشطرنج الدولية 2021 للشباب والكبار بالشرقية

استضافت مكتبة مصر العامة بالزقازيق، الثلاثاء، سابقة الشطرنج الدولية 2021 للشباب والكبار التي أقيمت، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج شارك فيها 110 لاعبين من أعضاء مكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات، بهدف التنافس الشريف فيما بينهم وإبراز المهارات الفردية للاعبين.

فى هذا الإطار، أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب، باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويقام بها المسابقات الفنية والثقافية ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية والتى تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعى الفكرى والثقافى لديهم.

فى السياق، أشارت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة، إلى أن البطولة الدولية للشطرنج تحظى بزخم كبير، حيث شهدت مشاركة 110 لاعبين من أفضل اللاعبين فى مصر والوطن العربى واستطاع اللاعبان محمود أيمن وصلاح عمران من أعضاء المكتبة من الحصول على المركز الأول والثاني في المسابقة، إضافة إلى فوز اللاعب خالد عبد الرازق من محافظة القاهرة بالمركز الأول، واللاعب محمد أشرف من محافظة الشرقية على المركز الثاني، واللاعب محمد البلك من محافظة الدقهلية علي المركز الثالث، واللاعب محسن جبر من الشرقية على المركز الرابع واللاعب أحمد عبدالرازق من الشرقية على المركز الخامس، واللاعب على سعيد من محافظة الشرقية على المركز السادس، واللاعب محمد محمد عامر من محافظة الشرقية علي المركز السابع، وبذلك تكون محافظة الشرقية قد حصدت 7 مراكز متقدمة بالمسابقة، مشيرة إلى أنه في نهاية المسابقة تم توزيع الجوائز المالية على الفائزين.