الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم مسابقة الشطرنج الدولية 2021 للشباب والكبار بالشرقية

مسابقة الشطرنج
مسابقة الشطرنج

استضافت مكتبة مصر العامة بالزقازيق، الثلاثاء، سابقة الشطرنج الدولية 2021 للشباب والكبار التي أقيمت، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج شارك فيها 110 لاعبين من أعضاء مكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات، بهدف التنافس الشريف فيما بينهم وإبراز المهارات الفردية للاعبين.

فى هذا الإطار، أكد د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب، باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويقام بها المسابقات الفنية والثقافية ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم وخلق جيل جديد قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية والجماعية والتى تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعى الفكرى والثقافى لديهم.

فى السياق، أشارت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة، إلى أن البطولة الدولية للشطرنج تحظى بزخم كبير، حيث شهدت مشاركة 110 لاعبين من أفضل اللاعبين فى مصر والوطن العربى واستطاع اللاعبان محمود أيمن وصلاح عمران من أعضاء المكتبة من الحصول على المركز الأول والثاني في المسابقة، إضافة إلى فوز اللاعب خالد عبد الرازق من محافظة القاهرة بالمركز الأول، واللاعب محمد أشرف من محافظة الشرقية على المركز الثاني، واللاعب محمد البلك من محافظة الدقهلية علي المركز الثالث، واللاعب محسن جبر من الشرقية على المركز الرابع واللاعب أحمد عبدالرازق من الشرقية على المركز الخامس، واللاعب على سعيد من محافظة الشرقية على المركز السادس، واللاعب محمد محمد عامر من محافظة الشرقية  علي المركز السابع، وبذلك تكون محافظة الشرقية قد حصدت 7 مراكز متقدمة بالمسابقة، مشيرة إلى أنه في نهاية المسابقة تم توزيع الجوائز المالية على الفائزين.

شطرنج جيل الفكر قيم مدينة الزقازيق مديرية الشباب والرياضة اجتماعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

النائب العام يأمر بحبس المتهمين فى واقعة «طفل المحلة»

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

سمية الخشاب: «اعملوا امتحان للأزواج قبل ما يخلفوا.. واللي ينجح يأخذ رخصة»

النيابة تكشف حيلة خاطفي طفل المحلة للهروب من الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 10 آلاف و947 إصابة بكورونا

أول سفير للبحرين لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب

"يحمل 3 رسائل".. ما هي دلالات لقاء بيني جانتس وأبو مازن؟