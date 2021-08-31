الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية بالسعودية تدين الهجوم الحوثى على مطار أبها الدولى

مطار أبها الدولي
مطار أبها الدولي

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، الثلاثاء، الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها السعودي.

وقالت السفارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية": "تدين بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على أبها ومطارها المدني والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

بدورها، أدانت الكويت استهداف مطار أبها الدولي، وتؤكد وقوفها مع المملكة العربية السعودية، كما أكدت البحرين أن الهجوم على مطار أبها انتهاكا للقانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.

وتحالف دعم الشرعية في اليمن"، أعلن في وقت سابق اليوم، عن إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

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