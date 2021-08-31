شرطة التموين تضبط 5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وفرض الجودة على الأسواق.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1215 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3 طن لحوم مجمدة مصنعات لحوم، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن “رنجة- وملح طعام” بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية “مجهولة المصدر” وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1.75 طن “لحوم مجمدة- مقطعات دواجن” بدون بيانات بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

كما نجحت الجهود في ضبط 1.5 طن كبدة مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 3.45 طن “أرز أبيض، سكر حر”، 960 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 2 طن سكر تمويني معبأ داخل عبوات بها نقص فى الأوزان مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية؛ للإتجار به في السوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 2.500 طن منظفات صناعية “صابون خام” معبأ داخل براميل بدون مستندات مجهول المصدر، و 152000 قطعة صابون وجه مدون عليه علامات تجارية وهمية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية، بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.