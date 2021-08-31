البرلمان العربي يدين الهجمات الحوثية المتكررة على السعودية

أدان البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة"، مشددا على "تضامنه الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"يقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف العربي في اليمن اعترض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال التحالف إن "شظايا الطائرة تناثرت في محيط المطار بعد إصابتها، دون أن يؤدي ذلك لخسائر مادية أو بشرية".

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وعلى صعيد آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط".

وأضاف أنه "تم إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وفي وقت لاحق، قال إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

وتابع أن "محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عبثية وهمجية"