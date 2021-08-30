الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد السقا ينتظر «العنكبوت» ويستأنف تصوير السرب

احمد السقا
احمد السقا

يعيش الفنان أحمد السقا حالة من النشاط الفني وتحديدًا بالأعمال السينمائية، حيث قررت الجهة المنتجة لفيلم “العنكبوت” طرحه بالسينمات خلال ديسمبر المقبل وذلك بعد عام كامل من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

واستأنف السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “السرب” خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك داخل الديكور المخصص للعمل بمدينة السويس، وذلك بعد توقف لعدة أشهر بسبب انشغال الأبطال بتصوير أعمالهم التي تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي.

وتتناول قصة الفيلم قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015، ويقوم ببطولة فيلم السرب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويجسد قصي خولي في فيلم السرب شخصية أمير داعش، أما دياب فيظهر بشخصية قائد الجناح العسكرى لداعش، كما يجسد أحمد حاتم شخصية الشهيد مهدي الشاذلي، وقد طرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم السرب، وحقق الإعلان انتشارا واسعا وحظى بإعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن انتظارهم لهذا العمل الضخم.

أما فيلم العنكبوت الذي يتمحور حول مافيا تجارة المخدرات وما يحدث بين عصاباتها تعطل كثيرًا أثناء التصوير حتى انتهى طاقم العمل من اليوم المتبقي خلال الأشهر الماضية، وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

رمضان تصوير ليبيا فيلم العنكبوت السرب

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