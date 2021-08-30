تراجع طفيف فى أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية

سجلت أسعار الذهب، الإثنين، تراجعًا طفيفًا في التعاملات، تأثرًا بالبورصات العالمية مع بداية فتح البورصات اليوم.

«الدستور» تقدم في نشرتها اليومية توسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير لحظة بلحظة، وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب اليوم نتيجة البورصات العالمية، حيث سجل عيار 18 676 جنيهًا، وسجل (عيار 24) 903 جنيهات للجرام، فيما سجل (عيار 21) 790 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6320 جنيهًا، وسعر أونصة الذهب 1816 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب، الإثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة كورونا، ما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1816.50 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد: "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر، لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب"، مضيفة أن «النطاق بين 1917 و1940 دولارًا سيكون مستوى مقاومة رئيسيًا حتى نهاية العام».

وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام"، وأشار إلى أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت تصريحات باول التي تميل إلى التيسير النقدي في ارتفاع الذهب 1.4 بالمائة يوم الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1006.76 دولار ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2409.10 دولار.