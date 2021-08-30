البنتاجون: إجلاء 5400 أمريكي من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الإثنين، أن هناك 5400 أمريكي بين الأشخاص الـ122 ألفا الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن أفغانستان، وتابع البنتاجون: "علينا أن نكون مستعدين للخطر والتهديدات في أفغانستان".



وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أنها لا تريد أن يكون لها أي دور عسكري إضافي في أفغانستان بعد 31 أغسطس، لافتة إلى أنه لم يكن أحد يتصور السرعة القياسية التي سقطت بها الحكومة الأفغانية.

وأكدت الدفاع الأمريكية، أن للقوات الأمريكية الحق في التصدي لكل الهجمات في أفغانستان.

وتابعت الدفاع الأمريكية: "نقلنا أكثر من 122 ألف شخص من أفغانستان حتى الآن".

وأوضح البنتاجون أنه لا أضرار من جراء الصواريخ الثلاثة التي سقطت في كابل.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أنه من المقرر أن تغادر القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان البلاد يوم غد الثلاثاء، مما يمثل نهاية للانخراط العسكري الأمريكي في هذه الدولة الذي استمر قرابة 20 عاما، لكن الخروج لن يكون استراحة كاملة لإدارة الرئيس جو بايدن، التي لا يزال يتعين عليها أن تتعامل مع مسألة ما إذا كانت ستستمر في مهام الإجلاء للأمريكيين والحلفاء الأفغان الذين تركوا في البلاد، فضلا عن تداعيات هجوم داعش المميت الذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أفراد من أعضاء الخدمة الأمريكية.

وقالت الصحيفة- في تقرير لها اليوم، إن بايدن يواجه دعوات من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين لتمديد المهمة العسكرية خلال شهر سبتمبر. في حين مارس العديد من الديمقراطيين الضغوط على بايدن لبذل المزيد من الجهد لإجلاء أو مساعدة الحلفاء واللاجئين الأفغان، بينما سعى بعض أعضاء الحزب الجمهوري إلى إثارة المخاوف بشأن من يُسمح له بدخول الولايات المتحدة، ويرغب النواب من كلا الحزبين من بايدن أن يضمن خروج جميع الأمريكيين من أفغانستان.