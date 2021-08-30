الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أسعار تذاكر وموعد حفل نسمة عبدالعزيز في دار أوبرا الإسكندرية

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 3 سبتمبر.

نسمة عبد العزيز

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها «شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح».

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وانقسمت إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 85 جنيهًا، والثانية بمبلغ 110 جنيهًا، أما الثالثة بقيمة 160 جنيهًا، والرابعة بمبلغ 210 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي: 

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

ومن جهة أخرى، تحيي نسمة، اليوم الاثنين، حفل ختام فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، على مسرح محكى القلعة، ويختتم الحفل النجم الكبير مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقية ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

نسمة عبد العزيز
عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفل موسيقى بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش أسعار تذاكر حفل نسمة عبد العزيز موعد حفل نسمة عبد العزيز

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