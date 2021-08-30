الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة «طباطيب العبر» و«التطور.. الإيثار.. الحمض النووي» بالنيل الثقافية

غلافي الكتابين
غلافي الكتابين

تتنوع فقرات الحلقة الجديدة من برنامج “كلمات” الذي يقدمه الإعلامي خالد منصور على قناة النيل الثقافية في الرابعة والنصف من كل أربعاء.

ويناقش كتاب "طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة" للكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، وكتاب "التطور.. الإيثار.. الحمض النووي - حكايات لا تروى كاملة" للكاتب والمترجم د. أحمد سمير سعد.

طباطيب العبر

صدر حديثاً كتاب "طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة"، للكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، وتصميم الغلاف للفنان أحمد اللباد.

يناقش الرحيمي في الكتاب التغيرات الإنثربولوجية والسياسية الجوهرية التي لحقت بالقرى خلال النصف قرن الأخير، من خلال رؤية لقريته "الدراكسة".

يذكر أن أسامة الرحيمي كاتب صحفي تخرج في ليسانس الحقوق جامعة المنصورة ويعمل صحفيًا بجريدة الأهرام، وعمل بمجلة نصف الدنيا لست سنوات، وله قرابة 300 حوار مع قامات مصرية وعربية منهم نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وحيدر حيدر وسليمان فياض ورضوى عاشور.

كما عمل بجريدة الخليج ومجلة العربي الكويتية وجريدة الوطن البحرينية، صدر له العديد من المؤلفات منها كتاب"بوح المبدعين" ويضم 30 حوارًا أدبيا، وكتاب "صباح الخير يا منى" رسائل أدبية مشاركة مع زوجته الكاتبة منى الشيمي.

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التطور.. الإيثار.. الحمض النووي

صدر عن دار آفاق للنشر والتوزيع  كتاب "التطور ..الإيثار .. الحمض النووي" للكاتب والمترجم  أحمد سمير سعد.

يسرد الكتاب تفاصيل ثلاث قصص من أهم قصص البيولوجيا المركزية، وذلك عندما نقرأ العلوم نظن أن تاريخ الاكتشافات العلمية حاد وقاطع، نعتقد أن الأحداث تتابعت في بساطة وسلاسة وكأنها مقدمات تفضي إلى نتائج، لكننا عندما نلقي نظرة مدققة نجد الأمر معقدا للغاية.

ولا يقتصر الحال على ذلك! دائما ما تلقى على مسامعنا الحكاية المركزية وتُهمل عشرات التفاصيل، تلك التفاصيل التي تعكس الأحداث الحقيقية والظلال، ساعتها فقط نكتشف عمق المشهد وندرك ثراءه وشيئا من فلسفته.

ويتناول الكتاب قصة التطور ولكن من منظور ألفريد راسل والاس، شريك داروين في اكتشاف الانتخاب الطبيعي.

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كما يتعرض إلى صفة الإيثار في الكائنات الحية ويتساءل هل تتحكم الجينات في طباعنا؟ يقص حكاية جورج برايس الرجل الذي قهرته معادلته.

وأخيرا يقص حكاية الحمض النووي وروزالند فرانكلين، شهيدة تجارب التصوير بالإشعاع التي ماتت بالسرطان وتآمر مكتشفو بنية DNA عليها واتفقوا ضمنيا على محو آثارها.

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د. أحمد سمير سعد حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب - جامعة القاهرة 2007، يعمل مدرس بقسم التخدير بمستشفى قصر العيني، صدرت له ثلاث روايات "سِفر الأراجوز" 2009، "شواش" 2016، "المزين" 2017، وثلاث مجموعات قصصية "الضئيل صاحب غية الحمام" 2014، "طرح الخيال" 2016، "الله.. الوطن.. الهو" 2018، ومجموعة قصصية للأطفال "ممالك ملونة" المجموعة القصصية الفائزة بالمركز الثالث في مجال أدب الطفل في جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)- الدورة 21، وخمسة كتب "تسبيحة دستورية" 2014، و"لعب مع الكون" 2016، "الإكسير" 2018، "جائزة نوبل.. تاريخ من المجد والجدل" 2018، "التطور ..الإيثار .. الحمض النووي" 2021، وترجمات العديد من الكتب العلمية والفلسفية منها "ما الحياة؟ الجانب الفيزيائي للخلية الحية" 2018 للفيزيائي النمساوي إرفين شرودنجر، "طبيعة العالَم الفيزيائي" 2019 للسير آرثر أدنجتون، رواية "أليس في بلاد الكم" لروبرت جيلمور، "الفلسفة الخالدة" لألدوس هكسلي 2021.

طباطيب العبر أحمد سمير سعد خالدمنصور قناة النيل الثقافية برنامج كلمات

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